Оля Полякова потрапила до лікарні: співачка налякала великими синцями після крапельниці
Джерело:Михайло Ясинський
Співачка Оля Полякова потрапила в лікарню. Через госпіталізацію артистці заборонили працювати, та вона однаково виступила перед глядачами.
Про погіршення стану здоров'я Олі Полякової повідомив її продюсер, Михайло Ясинський. 8 жовтня у співачки була запланована прем'єра моновистави "Моє коріння", яку скасували через госпіталізацію.
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Олю Полякову госпіталізували
Михайло Ясинський повідомив, що у Львові виконавиця відчула біль, тому звернулась до лікарів. Спеціалісти заборонили їй працювати щонайменше тиждень.
Оля Полякова у лікарні / Фото з фейсбуку Михайла Ясинського
Та вже зранку Оля Полякова виїхала до Києва. Там все-таки відбувся перший виступ артистки з моновиставою у Палаці Україна.
Поважаю глибоко цю неймовірну артистку і професіонала. Пишаюсь, захоплююся тобою, Олю,
– звернувся до зірки Ясинський.
Продюсер показав фото співачки. Серед них є знімок, як артистка виступала на прем'єрі 9 жовтня. Також Полякова показала свої синці, ймовірно, після крапельниць.
Оля Полякова у лікарні / Фото з фейсбуку Михайла Ясинського
Оля Полякова показала синці / Фото з фейсбуку Михайла Ясинського
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