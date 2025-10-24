Крім того, заявила, що скандальна справа з організаторами Нацвідбору вже перебуває "в площині юристів". Повідомляє 24 Канал з посиланням на ТСН.

Оля Полякова обурена позицією мовника, який не погодився змінювати правила після її заяви.

Їм (Суспільному – 24 Канал) дуже важливо зробити цей діалог із суспільством, особливо з музичною сферою. Вони ж не просто якась приватна компанія, яка сама собі щось там вигадує. Вони державна компанія, яка існує на державні кошти,

– заявила співачка.

Вона додала, що документи вже передані до суду.

Буде суд, а я його виграю. У них, мабуть, дуже погана пам'ять, бо ще 2018 року в них у журі сидів Меладзе, який катався туди-сюди по 100 разів і не жив тут, але мав право обирати людину, хто представлятиме Україну. Ще нехай Суспільне покаже заявку Maruv, чи подавалась вона взагалі. Її просто запросили. Вони самі порушували ці правила. Зараз це вже в площині юристів,

– зазначила артистка.

Напередодні також стало відомо, що Полякова разом з командою відправила лист у Європейську мовну спілку (EBU), щоб ті "втрутилися в справу". Про це повідомив продюсер Ольги Михайло Ясинський на своїй сторінці у фейсбуці.

Як усе почалося?

16 жовтня Оля Полякова повідомила, що подає заявку на участь у Нацвідборі на Євробачення-2026.

Тоді співачка додала, що звернулася до голови правління Суспільного з проханням переглянути застарілі правила Нацвідбору.

