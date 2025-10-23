Джамала, яка стала музичною продюсеркою, поскаржилась на якість пісень, а Оля Полякова пригрозила Суспільному судом. Що відбувається навколо Нацвідбору, що кажуть зірки та як відбір став об'єктом для жартів – читайте далі у матеріалі 24 Каналу.

До слова Після відмови змінювати правила Нацвідбору: продюсер Полякової пригрозив Суспільному позовом

Хто подав заявки на Нацвідбір?

Співачка SOWA, відома піснями "Ріка", "Шрами", повідомила, що подалась на Нацвідбір на Євробачення. Раніше артистка двічі потрапляла у лонглист, але не проходила до фіналу конкурсу. Тепер вона анонсувала зміни у своїй творчості, які мають допомогти їй на шляху.

Виконавиця Валерія Симулик, яка виступає під псевдонімом Valeriya Force, також хоче спробувати свої сили в конкурсі. Вона зізналась, що дуже прагне представити свою країну на міжнародній сцені.

СолоХа, яка вже п'ять разів подавала свої пісні на Нацвідбір, теж сказала, що знову подала заявку. Вона повідомила, що пісня буде в її фірмовому стилі. Крім того, артистка підколола Олю Полякову, зазначивши, що для неї не потрібно змінювати правил, адже вона не виступала в Росії після 2014 року.

Які відомі артисти думають про участь у Нацвідборі?

Про участь у Національному відборі думають не лише молоді виконавці, але й артисти, які вже пробували свої сили в конкурсі. Наприклад, гурт KAZKA шукає пісню, яка б могла бути гідною перемоги.

Якщо ми насправді знайдемо пісню, яка буде мені подобатися і я зрозумію, що це претендент на перемогу точно, то все можливо. Якщо ні, то... Ви самі зрозумієте, якщо 27 жовтня нашої пісні немає, отже, ми профукали,

– сказала Олександра Заріцька.

На участь у Нацвідборі також натякала Jerry Heil, Khayat та Марина KRUTЬ.

Заявка Олі Полякової та відповідь Суспільного

16 жовтня Оля Полякова зробила заяву – вона подається на участь у Національному відборі. Артистка направила до Суспільного листа, в якому просить оновити деякі правила.

Співачка не уточнила, однак зрозуміло, що мова йде про правило, згідно з яким Україну не можуть представляти артисти, які виступали в Росії або окупованому Криму після 2014 року. Оля Полякова була ведучою одного з російських заходів з путіністом Басковим у 2015 році, отже, вона не може брати участі у відборі.

Я – громадянка і платник податків України, і частина коштів, які я сплачую як підприємиця, формує саме той бюджет, з якого фінансується Суспільне. Тому, вважаю, що правила, які можуть обмежувати громадянські права українських артистів брати участь у публічних конкурсах на своїй землі, потребують перегляду,

– заявила Полякова.

Крім того, співачка пригрозила судом. Вона вважає, що правила відбору є застарілими й несправедливими та навіть "дискримінаційними" й такими, що нібито порушують закон України про рівність громадян.

Суспільний мовник отримав звернення Олі Полякової та відповів, що правила Нацвідбору не змінять, адже він уже триває. Водночас для Суспільного важливо враховувати реалії воєнного часу.

Протягом 11 років у деяких людей могло змінитися усвідомлення початку російсько-української війни. Суспільне цінує внесок кожного та кожної в підтримку української армії та розвиток української культури. Водночас дата початку війни є незмінною – її неможливо "пересунути" з огляду на особисті історії чи заслуги,

– підкреслює мовник.

Але на цьому команда Олі Полякової не зупиняється. Вони подали скаргу на Суспільне Європейській мовній спілці.

Що про все це думає Джамала?

Цього року музичною продюсеркою Національного відбору на Євробачення стала Джамала. Співачка поділилась, що вже прослухала частину пісень, які надіслали музиканти. Однак вона залишилась розчарована.

Мене просто розриває. Ви ж хочете бути артистами. Просто жахливі демки, жахлива якість, жахливе виконання, жахливі пісні, жахливе інтонування. Просто нема за що оку зачепитися,

– обурилася Джамала.

Джамала про прослухані заявки:

Зірка додала, що хороші варіанти є, однак вони мають бути досконалішими. Згодом Джамала назвала імена артистів, яких хотіла б бачити серед конкурсантів Нацвідбору.

Це – SHUMEI, Yaktak, Христина Соловій, Grisana, Кажанна, KAZKA, Domiy, Марія Квітка, KLER, гурт Dakh Daughters, Monokate, Vivienne Mort.

Окрім того, Джамала прокоментувала обурення Олі Полякової з приводу правил Національного відбору. Співачка вважає, що їх дійсно можна вдосконалити.

Я повністю довіряю Суспільному в тому, що стосується правил і все таке інше. Звичайно, я думаю, що, можливо, це формулювання треба трошки вдосконалити. Воно має бути про позицію політичну. Я не беруся формулювати саме правила за Суспільне, тому що відповідаю суто за музику. Але можливо, можна дещо передивитись,

– сказала артистка.

Інші зірки жартують

Галас навколо Національного відбору спровокував обговорення мережі. Деякі артисти користуються інфоприводом і жартують на тему конкурсу.

Так, Женя Галич заявив, що теж подасться на Нацвідбір і співпрацюватиме з гуртом "Ґринджоли". Потім він видалив відео, тож можна припустити, що артист просто пожартував.

Володимир Дантес теж не пропустив нагоди долучитися до обговорення.

Аргументи Олі Полякової після відповіді Суспільного: "Так, стоп, а чому, ну, наприклад, з таким "букетом" президентом можна бути, а на Євробачення не можна"?

– написав Дантес.

Леся Нікітюк натомість заявила, що коли Суспільне дозволить Олі Поляковій взяти учать у Нацвідборі, то вона має стати ведучою конкурсу.