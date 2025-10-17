Повідомляє Showbiz 24 з посиланням на інтернет-видання "ГОРДОН".

Як відомо, Оля Полякова не може взяти участь у Нацвідборі від України.

Річ у тім, що, виконавці, які хочуть стати учасниками Національного відбору на Євробачення, не мали б виступати, брати участі в заходах або відвідували територію Росії, Білорусі чи окупованих частин України після 2014 року (а для Білорусі – після 2022 року), і не планують цього робити. Також вони не повинні перетинати кордон із цими територіями з порушенням українського законодавства. Про це написано в правилах, які розміщені на сайті Суспільне Євробачення.



Оля Полякова вважає ці обмеження застарілими й несправедливими, бо вони "обмежують права великої кількості артистів, які працюють в Україні й для українців".

Ці правила є порушенням закону України про рівність громадян. Вони є дискримінаційними. Я – така сама громадянка, як і ви всі. Я так само плачу всі податки, на які існує Суспільне і на які проводиться відбір на Євробачення. Я не хочу нікому нічого доказувати, я просто хочу втілити свою мрію,

– заявила артистка у відео, яке з'явилося на її сторінці в інстаграмі.

Оля Полкова додала, що рішуче налаштована щодо участі в конкурсі й боротиметься до кінця. Якщо доведеться йти до суду, то вона готова навіть на такий крок.

Що відомо про поїздки Олі Полякової в Росію після 2014 року?

У квітні 2015 року вона полетіла на свята до Москви, бо там жила її мама.

Згодом в мережі з'явилися афіші з виступом Олі Полякова у гей-клубі "Центральна станція" у Москві. Крім того, є live відео з того концерту на ютубі.



Пізніше артистка стала ведучою російської церемонії на музичному каналі RU.TV, де виступала у кокошнику з тризубцем.

Я працюю для тих, хто мене запрошує. Якщо ці люди знають про мою позицію і запитують, що я думаю про те, що відбувається між нашими політиками – я висловлюю свою думку,

– говорила виконавиця в інтерв'ю сайту ТСН.ua.