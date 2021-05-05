Настя Каменських під час подорожі в Мексику презентувала власне реаліті-шоу "Девочки рулят". Оля Полякова розповіла, що була вражена, адже також готує для своїх прихильників подібний сюрприз.

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Полякова про реаліті-шоу NK

Спершу Оля зазначила, що була шокована, коли почула, що Каменських випустила пісню "Девочки рулят". Адже Полякова готує реліз треку "Взрослая девочка": "Я телефоную їй і кажу: "Як це так взагалі?".

Однак виявилося, що це не всі сюрпризи, які чекали на знаменитість. Оля працює ще й над схожим до "Девочки рулят" реаліті-шоу.

Я з командою вже давно готуємо реаліті. І також з дівчатами, адже у мене дві доньки. Одного разу я відкрила ютуб і побачила, що Настя випустила "Девочки рулят". Я сказала: "Як? Що це таке?",

– емоційно висловилася Полякова.

Інтерв'ю Олі Полякової: дивіться відео онлайн

Також Оля Полякова вкотре висловилася про конфлікт з Тіною Кароль, після якого відбулася прем'єра пісні Тіни – "Скандал". Артистка зазначила, що Кароль завжди була генієм піару. Після невдалого висловлювання Полякова вибачилася та забула про цю ситуацію, а колега використала її на свою користь.