Настя Каменских во время путешествия в Мексику презентовала собственное реалити-шоу "Девочки рулят". Оля Полякова рассказала, что была поражена, ведь также готовит для своих поклонников подобный сюрприз.

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Полякова о реалити-шоу NK

Сначала Оля отметила, что была шокирована, когда услышала, что Каменских выпустила песню "Девочки рулят". Ведь Полякова готовит релиз трека "Взрослая девочка": "Я звоню ей и говорю: "Как это так вообще?".

Однако оказалось, что это не все сюрпризы, которые ждали знаменитость. Оля работает еще и над похожим на "Девочки рулят" реалити-шоу.

Я с командой уже давно готовим реалити. И также с девушками, ведь у меня две дочки. Однажды я открыла ютуб и увидела, что Настя выпустила "Девочки рулят". Я сказала: "Как? Это что такое?",

– эмоционально высказалась Полякова.

Интервью Оли Поляковой: смотрите видео онлайн

Также Оля Полякова в очередной раз высказалась о конфликте с Тиной Кароль, после которого состоялась премьера песни Тины – "Скандал". Артистка отметила, что Кароль всегда была гением пиара. После неудачного высказывания Полякова извинилась и забыла об этой ситуации, а коллега использовала ее в свою пользу.