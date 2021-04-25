Оля Полякова з донькою позували в однакових купальниках: спекотні фото з Туреччини

Співачка Оля Полякова відпочиває в Туреччині з мамою і дітьми. Якщо її ненька неохоче з'являється в кадрі, то старша донька Марія з радістю позує поряд з мамою. Вони захопили мережу новими фото в купальниках.

Для зйомки на безлюдному пляжі зіркові мама й донька обрали однакові вбрання. Оля Полякова і Маша позували в суцільних оксамитових купальниках чорного кольору. Їхньою родзинкою стало глибоке декольте з прозорою вставкою, яке дозволило співачці продемонструвати свої апетитні форми.

До теми Оля Полякова полетіла на відпочинок з мамою і доньками: рідкісне фото з Туреччини

Артистка позувала у трендових сонцезахисних окулярах, а волосся зібрала у високий хвіст. Натомість Маша розпустила розкішне довге волосся, повернувши природній колір після того, як зіркова мама самостійно пофарбувала її в яскраво-рудий.

Варто зазначити, як в 37-річної Олі Полякової, так і в її 16-річної доньки розкішні фігури. Вони похизувалися довгими ніжками, яким заздрять чимало колег співачки, та стрункими тілами.

Оля Полякова з донькою Машею / Фото з інстаграму співачки

Оля Полякова з донькою Машею / Фото з інстаграму співачки