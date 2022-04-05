Олі Цибульській "приписали" концерт для росіян в Ізраїлі: "Та я краще під землю провалюся"

Українська співачка Оля Цибульська спростувала черговий фейк від російських пропагандистів. У мережі почали поширювати інформацію про те, що зірка начебто виступить для росіян.

Російська пропаганда намагається усіма способами принизити українців і український шоубізнес зокрема. У мережі та росЗМІ почали поширювати інформацію про те, що зірки планують виступи для росіян.

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Олі Цибульській приписали концерт для росіян

Новини з фейковою інформацією почали поширювати про Олю Цибульську. Зірка розповіла, що днями її концертному агенту прийшов запит на комерційний виступ в Ізраїлі для українців після закінчення війни.

Однак згодом все листування видалили, а скриншоти з нього переробили у фотошопі. Так пропагандисти стверджували, що Цибульська готова виступати для росіян за 5 тисяч доларів.

Та я краще крізь землю провалюся. Ці с*ки думають, що можуть зруйнувати український шоубізнес своєю жалюгідною пропагандою. Х*й,

– прокоментувала це артистка.



Росіяни поширюють фейки про Олю Цибульську / Фото з інстаграму зірки



Видалене листування / Фото з інстаграму зірки

Оля Цибульська нагадала, що не виступала в Росії з 2014 року, не їздила на корпоративи. До того ж артистка не може бути настільки популярною серед росіян, бо всі її пісні – українською.

, що днями Макс Барських спростував російський фейк про те, що він начебто потрапив у полон до "своїх же нацистів".

Артистка зізналась, що схожий вкид відбувся з Іваном Дорном. Тому вона закликала мислити критично і перевіряти інформацію.