36-річна Оля Цибульська чесно зізналася, що бачилася з батьками задовго до війни. Тож після перших вибухів як ніколи раніше хотіла зібратися всім разом, але ті кілька днів не виходили на зв'язок.

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Оля Цибульська про батьків з Ірпеня

Вони були в Ірпені. Були декілька днів повністю без зв'язку. Я тоді не могла говорити, я була німа. Я сиділа на підлозі, намагалася комусь подзвонити, дізнатися якусь інформацію, чи можлива якась евакуація,

– пригадала зірка й розплакалася.

Вона зізналася, що зараз її мама й тато у відносній безпеці. Невідомо, як вони вибралися з Ірпеня, але головне, що цілі й здорові. Артистка розповіла, що на Заході країни зараз і її брат з сім'єю. Його дружина народила доньку у Броварах у перші дні війни.

"У мене народилася племінниця. Брата дружина під обстрілами, під бомбами у Броварах народила нам маленьку Іванку", – поділилася Цибульська.

Зараз сім'я зірки "тішиться племінницею, обіймає дітей, вірить у перемогу". Вони дуже хочуть зібратися за одним столом під мирним небом.

Оля Цибульська з сім'єю / Фото з інстаграму співачки