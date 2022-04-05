Российская пропаганда пытается всеми способами унизить украинцев и украинский шоу-бизнес в частности. В сети и росСМИ начали распространять информацию о том, что звезды планируют выступления для россиян.
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Оли Цыбульской приписали концерт для россиян
Новости с фейковой информацией начали распространять об Оле Цыбульской. Звезда рассказала, что на днях ее концертному агенту пришел запрос на коммерческое выступление в Израиле для украинцев после окончания войны.
Однако впоследствии всю переписку удалили, а скриншоты из нее переделали в фотошопе. Так пропагандисты утверждали, что Цыбульская готова выступать для россиян за 5 тысяч долларов.
Да я лучше сквозь землю провалюсь. Эти с*ки думают, что могут разрушить украинский шоубизнес своей жалкой пропагандой. Х*й,
– прокомментировала это артистка.
Россияне распространяют фейки об Оле Цыбульской / Фото с инстаграма звезды
Удаленная переписка / Фото с инстаграма звезды
Ольга Цыбульская напомнила, что не выступала в России с 2014 года, не ездила на корпоративы. К тому же артистка не может быть столь популярной среди россиян, потому что все ее песни – на украинском.
Артистка призналась, что подобный вброс произошел с Иваном Дорном. Поэтому она призывала мыслить критично и проверять информацию.