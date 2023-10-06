Страшна ганьба, – Сумська рознесла Кондратюка, який забирає військову зарплату Козловського

Нещодавно український продюсер Вадим Лисиця заявив, що Ігор Кондратюк забирає військову зарплатню у Віталія Козловського. Акторка Ольга Сумська була шокована і розкритикувала Кондратюка.

Схоже, Козловський продовжує виплачувати борг колишньому продюсеру. Проте зіркові колеги вважають, що Кондратюк вчиняє неправильно.

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Сумська розкритикувала Кондратюка

Цю інформацію прокоментувала й акторка Ольга Сумська. Вона наголосила, що так вчиняти – це ганьба. Артистка залишила гнівний пост, у якому рознесла Кондратюка.

Яка ж страшна ганьба! Стягувати останні гроші з воїна Національної гвардії, знаного співака, волонтера Віталія Козловського під час війни! Кондратюк давно перейшов межу в цій темі,

– написала Сумська.

Акторка вважала, що колишній продюсер під час війни припинить забирати гроші в Козловського та пробачить йому борг. Але цього не сталося.

"Він продовжує ганьбитися! Чи не стануть ці гроші, які він забирає у військового, поперек горла?" – запитала акторка.



Ольга Сумська прокоментувала інформацію про Козловського / Скриншот

Реакція мережі

Багато шанувальників підтримали акторку. Вони теж вважають дії Кондратюка ганебними. Водночас знайшли й ті, хто запевняє, що продюсер вчиняє справедливо.

"Козловський порушує авторські права і, захищаючи порушення, ви риєте яму собі і іншим творчим людям. Перед законом всі рівні… Спробуйте, вкладіть свої кошти в когось і потім просто пробачте", – пишуть підписники.

На ці коментарі Ольга Сумська теж відповіла. Вона наголосила, що це просто помста і сором.

Завжди є шляхи до порозуміння, тим більше в цей жахливий період! Знаючи, що це єдина можливість заробити для людини, тим більше, військового! Чи порядна людина буде так чинити? Жах,

– різко висловилася акторка.

Чому Кондратюк забирає гроші Козловського