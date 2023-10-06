Страшна ганьба, – Сумська рознесла Кондратюка, який забирає військову зарплату Козловського
Джерело:Ольга Сумська
Нещодавно український продюсер Вадим Лисиця заявив, що Ігор Кондратюк забирає військову зарплатню у Віталія Козловського. Акторка Ольга Сумська була шокована і розкритикувала Кондратюка.
Схоже, Козловський продовжує виплачувати борг колишньому продюсеру. Проте зіркові колеги вважають, що Кондратюк вчиняє неправильно.
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Сумська розкритикувала Кондратюка
Цю інформацію прокоментувала й акторка Ольга Сумська. Вона наголосила, що так вчиняти – це ганьба. Артистка залишила гнівний пост, у якому рознесла Кондратюка.
Яка ж страшна ганьба! Стягувати останні гроші з воїна Національної гвардії, знаного співака, волонтера Віталія Козловського під час війни! Кондратюк давно перейшов межу в цій темі,
– написала Сумська.
Акторка вважала, що колишній продюсер під час війни припинить забирати гроші в Козловського та пробачить йому борг. Але цього не сталося.
"Він продовжує ганьбитися! Чи не стануть ці гроші, які він забирає у військового, поперек горла?" – запитала акторка.
Ольга Сумська прокоментувала інформацію про Козловського / Скриншот
Реакція мережі
Багато шанувальників підтримали акторку. Вони теж вважають дії Кондратюка ганебними. Водночас знайшли й ті, хто запевняє, що продюсер вчиняє справедливо.
"Козловський порушує авторські права і, захищаючи порушення, ви риєте яму собі і іншим творчим людям. Перед законом всі рівні… Спробуйте, вкладіть свої кошти в когось і потім просто пробачте", – пишуть підписники.
На ці коментарі Ольга Сумська теж відповіла. Вона наголосила, що це просто помста і сором.
Завжди є шляхи до порозуміння, тим більше в цей жахливий період! Знаючи, що це єдина можливість заробити для людини, тим більше, військового! Чи порядна людина буде так чинити? Жах,
– різко висловилася акторка.
Чому Кондратюк забирає гроші Козловського
- Вадим Лисиця дізнався, що Ігор Кондратюк забирає частину військової зарплатні співака. Він розуміє такі "відносини", але вважає, що під час війни продюсер міг би поводитися інакше.
- Нагадаємо, що після 9-річної співпраці між артистами виник конфлікт. Козловський передчасно розірвав договір з продюсером, тож суд зобов'язав його виплатити колишньому наставнику 9 мільйонів гривень.
- У травні ця сума складала вже 2 мільйони. Втім, за словами Віталія, через повномасштабне вторгнення важко накопичити таку велику суму швидко.
- Водночас Ігор Кондратюк заявив, що не збирається пробачати борг артисту навіть попри його мобілізацію Віталія: "Я не збираюсь анулювати суди, які були. Це не про милосердя. Це трохи інша історія. Він свідомо порушував закон".