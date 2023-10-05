За його словами, Кондратюк отримує більшу частину від того, що заробляє військовий. Вадим вважає це "зашкваром" та "кринжем" з огляду на воєнний стан в країні.

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Кондратюк забирає військову зарплатню в Козловського

Вадим Лисиця наголосив, що дізнався про це не від Віталія. Він також зауважив, що раніше був у схожій ситуації зі своїм колишнім артистом, якого продюсував, і розуміє "природу таких стосунків", однак вважає, що під час великої війни Ігор Кондратюк міг би поводитися інакше.

Левову частку військової зарплатні, що отримує Віталік, забирає його колишній продюсер Ігор Кондратюк. В мене є лише надія, що ці гроші йдуть на допомогу військовим. Я сам був у подібній ситуації з моїм колишнім артистом і розумію природу таких стосунків, але цей випадок мені здається зашкваром, або як каже зараз молодь "це кринж",

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Після співпраці, яка тривала дев'ять років, між Віталієм Козловським та Ігорем Кондратюком виник конфлікт.

Відомо, що саме співак передчасно розірвав договірні відносини з продюсером, тож суд зобов'язав його виплатити колишньому наставнику 9 мільйонів гривень. У травні ця сума складала вже 2 мільйони. Втім, за словами Віталія, через повномасштабне вторгнення важко накопичити таку велику суму швидко.

Водночас Ігор Кондратюк не збирається пробачати борг артисту навіть попри мобілізацію Віталія: "Бачить Бог, дехто з тих, хто перемагав в "Шансі" зараз мені винні більше, ніж винен Козловський. Але він єдиний, у кого не вистачило мізків зробити це по-людськи. Тому він і винен. Я не збираюсь анулювати суди, які були. Це не про милосердя. Це трохи інша історія, вона тривала в часі. Він свідомо порушував закон. Він за це був покараний судами".

Продюсер додав, що ставиться до людей так, як хочу, щоб вони ставилися до нього.