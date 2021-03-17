Ольга Сумська різко відповіла на критику щодо переїзду старшої доньки в Росію

Донька народної артистки України Ольги Сумської Антоніна Паперна близько 10 років тому вирішила переїхати до Росії. Акторка переконана, що люди "не мають права" втручатися в особисте життя іншої людини.

Знаменита українська акторка Ольга Сумська завжди відкрита до прихильників та часто дає інтерв'ю. У новій відвертій бесіді зірка розповіла про старшу доньку від першого шлюбу – акторку Антоніну Паперну.

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Ольга Сумська розповіла про старшу доньку

Антоніна Паперна близько 10 років живе та працює в Росії. Тому часто народну артистку України критикують за це. Ольга Сумська поділилась, що коли її старшій доньці виповнилось 17 років, вона висловила бажання навчатися в Щукінському училищі в Москві.

Зіркові батьки погодились із Тонею та поїхали до Росії. Варто зазначити, що Євген Паперний так само навчався у цьому училищі й мав там багато знайомих. Антоніна вдало склала іспит, але, ймовірно, через молодий вік, передумала навчатися в російській столиці.

Через декілька місяців зателефонували: "А де Тоня? Ми на неї чекаємо". А Тоня передумала. Можливо, злякалася. Вона вступає до вишу тут, в Києві, Академія мистецтв керівних кадрів, вона її закінчує. Значить воно було їй потрібно на той час,

– пояснила Ольга Сумська.

Після закінчення академії Антоніні виповнився 21 рік. За словами акторки, вона все-таки захотіла навчатися в Щукінському училищі. Дівчина вступила до навчального закладу, а потім залишилась жити в Москві. Ольга Сумська заявила, що зараз дуже обурюється, коли читає коментарі з критикою через життя старшої доньки в Росії.

Це було 10 років тому. Це важливий момент. Тому що коли мені сьогодні закидають… Люди добрі, це власне життя людини. Тому не маєте жодного права критикувати, зауважувати, щось там закидати. Досі пишуть. Ненормальні. Невігласи. Постійно ці коментарі закидають,

– відповіла Сумська.

Інтерв'ю з Ольгою Сумською: дивіться відео онлайн

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