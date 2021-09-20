Ольга Сумська розповіла, які подарунки отримала від чоловіка на 55-річчя

20 вересня 2021 , 11:59
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Джерело:

"Світське життя"

Українська акторка Ольга Сумська у серпні відсвяткувала ювілей. На день народження її чоловік, Віталій Борисюк, подарував дружині дві брендові сумки, величезний букет троянд та намисто.

Знаменита українська акторка Ольга Сумська 22 серпня відсвяткувала день народження – їй виповнилося 55 років. Ювілей зірка провела на сцені з теперішнім та колишнім чоловіками. Ольга розповіла, які подарунки отримала у святковий день.

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Що подарували Ользі Сумській

Віталій Борисюк найперше вручив зірці величезний букет білих троянд. Також він подарував їй намисто, про яке акторка довго мріяла.

Я хотіла давно баламути, вони шалено дорогі, в мене їх ще не було і раптом Віталій мені їх дарує,
– поділилась Сумська.


Подарунок Ользі Сумській / Фото "Світського життя"

На цьому чоловік Ольги не зупинився – він подарував їй дві сумочки відомих брендів – Chanel та Yves Saint Laurent.


Подарунок Ользі Сумській / Фото "Світського життя"

Перший чоловік Ольги Сумської також вручив їй подарунок з нагоди дня народження – набір великих цукерок.

Як Ольга Сумська провела день народження

  • З самого ранку Віталій Борисюк привітав кохану з "25-річчям" та подарував їй букет квітів.
  • Згодом Ольга Сумська провела ювілей не в ресторані, а в театрі. Вона зіграла у комедії "Сублімація любові" разом з Віталієм Борисюком та Євгеном Паперним.
  • Для акторки є звичкою проводити день народження на сцені. Приблизно останні 25 років саме так Ольга Сумська відзначає святковий день.
Автор: Марія Касій