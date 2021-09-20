Знаменитая украинская актриса Ольга Сумская 22 августа отпраздновала день рождения – ей исполнилось 55 лет. Юбилей звезда провела на сцене с настоящим и бывшим мужьями. Ольга рассказала, какие подарки получила в праздничный день.

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Что подарили Ольге Сумской

Виталий Борисюк вручил звезде огромный букет белых роз. Также он подарил ей ожерелье, о котором актриса долго мечтала.

Я хотела давно баламуты, они безумно дорогие, у меня их еще не было и вдруг Виталий мне их дарит,

– поделилась Сумская.



Подарок Ольге Сумской / Фото "Светской жизни"

На этом муж Ольги не остановился – он подарил ей две сумочки известных брендов – Chanel и Yves Saint Laurent.



Подарок Ольге Сумской / Фото "Светской жизни"

Первый муж Ольги Сумской также вручил ей подарок по случаю дня рождения – набор больших конфет.

Как Ольга Сумская провела день рождения