22 серпня 2021 року знаменитій українській акторці Ользі Сумській виповнилося 55 років. Зірка святкує свій ювілей.
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Ольга Сумська святкує 55-річчя
Зранку дружину зворушливо привітав Віталій Борисюк. Він вручив коханій величезний букет білих троянд. Фото з ними зірка показала в інстаграм-сторіз.
Ольга Сумська / Фото з інстаграм-сторіз
Ввечері Ольга Сумська не планує йти до ресторану – свій день народження вона проведе на сцені. Зірка гратиме у комедії "Сублімація любові" разом з Віталієм Борисюком та Євгеном Паперним.
У блозі артистка опублікувала серію світлин, на яких позує у розкішній білій сукні з вишивкою та об'ємними рукавами. Фігуру підкреслював тонкий пояс, зав'язаний на талії.
Ольга Сумська розпустила волосся та вклала його ніжними локонами. На обличчі вона зробила макіяж. Зірка підкреслила очі чорними тінями, а губи нафарбувала персиковою помадою.
Кажуть, у свій день народження треба багато мріяти! Починаю разом з вами, мої прекрасні друзі! І нехай здійсняться найпотаємніші бажання! Бути добру!
– написала Ольга Сумська під фото.
Ольга Сумська / Фото з інстаграму Ольги Сумської
Ольга Сумська / Фото з інстаграму Ольги Сумської
Зірки вітають Ольгу Сумську
У коментарях під дописом чимало українських знаменитостей та зіркових колег актриси долучаються до привітань.
- Лілія Ребрик: "Прекрасна! Неймовірна! Мрій! Запалюй! Нехай здійснюються найсміливіші мрії. А на душі завжди буде тепло та затишно! Любимо тебе всією родиною!";
- Андрій Джеджула: "Олю! Ти прекрасна, і не тільки у свій день народження! Нехай всі твої мрії завжди стають реальністю! Нових звершень, міцного здоров‘я, та усіляких гараздів!";
- Катерина Бужинська: "Дорога Олю! Кохання й натхнення";
- Наталка Денисенко: "Олечко, найрозкішніша наша! З днем народження! Будь найщасливіша! Обожнюю, обіймаю, люблю";
- Соломія Вітвіцька: "Многії літа! Щастя й радості".