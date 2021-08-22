22 серпня 2021 року знаменитій українській акторці Ользі Сумській виповнилося 55 років. Зірка святкує свій ювілей.

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Ольга Сумська святкує 55-річчя

Зранку дружину зворушливо привітав Віталій Борисюк. Він вручив коханій величезний букет білих троянд. Фото з ними зірка показала в інстаграм-сторіз.



Ольга Сумська / Фото з інстаграм-сторіз

Ввечері Ольга Сумська не планує йти до ресторану – свій день народження вона проведе на сцені. Зірка гратиме у комедії "Сублімація любові" разом з Віталієм Борисюком та Євгеном Паперним.

У блозі артистка опублікувала серію світлин, на яких позує у розкішній білій сукні з вишивкою та об'ємними рукавами. Фігуру підкреслював тонкий пояс, зав'язаний на талії.

Ольга Сумська розпустила волосся та вклала його ніжними локонами. На обличчі вона зробила макіяж. Зірка підкреслила очі чорними тінями, а губи нафарбувала персиковою помадою.

Кажуть, у свій день народження треба багато мріяти! Починаю разом з вами, мої прекрасні друзі! І нехай здійсняться найпотаємніші бажання! Бути добру!

– написала Ольга Сумська під фото.



Ольга Сумська / Фото з інстаграму Ольги Сумської



Ольга Сумська / Фото з інстаграму Ольги Сумської

Зірки вітають Ольгу Сумську

У коментарях під дописом чимало українських знаменитостей та зіркових колег актриси долучаються до привітань.