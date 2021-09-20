Знаменита українська акторка Ольга Сумська 22 серпня відсвяткувала день народження – їй виповнилося 55 років. Ювілей зірка провела на сцені з теперішнім та колишнім чоловіками. Ольга розповіла, які подарунки отримала у святковий день.
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Що подарували Ользі Сумській
Віталій Борисюк найперше вручив зірці величезний букет білих троянд. Також він подарував їй намисто, про яке акторка довго мріяла.
Я хотіла давно баламути, вони шалено дорогі, в мене їх ще не було і раптом Віталій мені їх дарує,
– поділилась Сумська.
Подарунок Ользі Сумській / Фото "Світського життя"
На цьому чоловік Ольги не зупинився – він подарував їй дві сумочки відомих брендів – Chanel та Yves Saint Laurent.
Подарунок Ользі Сумській / Фото "Світського життя"
Перший чоловік Ольги Сумської також вручив їй подарунок з нагоди дня народження – набір великих цукерок.
Як Ольга Сумська провела день народження
- З самого ранку Віталій Борисюк привітав кохану з "25-річчям" та подарував їй букет квітів.
- Згодом Ольга Сумська провела ювілей не в ресторані, а в театрі. Вона зіграла у комедії "Сублімація любові" разом з Віталієм Борисюком та Євгеном Паперним.
- Для акторки є звичкою проводити день народження на сцені. Приблизно останні 25 років саме так Ольга Сумська відзначає святковий день.