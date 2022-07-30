В интервью 24 каналу Ольга Сумская рассказала, за что корит себя после смерти мамы и куда в день похорон прилетели ракеты.

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Ольга Сумская о смерти мамы

Мама Ольги Сумской – Анна Ивановна скончалась 27 февраля. Актриса очень корит себя, что в эти дни не была рядом с самой родной, это съедает ее изнутри. В городе были диверсанты, комендантский час, тяжело было доехать до мамы.

Я просто себя корю, что я эти три дня не могла доехать. Хотя мне люди говорят: "Ну, а что ты могла сделать?" А хоть что-то – обнять, расцеловать, поговорить,

– поделилась Сумская.

Вечером 26 февраля Ольга еще звонила по телефону маме. Тогда сказала, что Киев бомбят, мама не могла в это поверить. Актриса поделилась, что ее мама была очень сильным человеком, никогда не плакала, но тогда заплакала. Впервые за многие годы.

Полное интервью с Ольгой Сумской читайте в рамках проекта "Интервью24".

Женщину похоронили на Байковом кладбище. Ранее Ольга рассказывала, что на кладбище была только она, муж Виталий Борисюк и дочь Анна. На прощание не приехала сестра Наталья, но актриса не хочет говорить об этом очень больно.

В день похорон Киев бомбили россияне

Хоронили Анну Ивановну под звуки сирен. В этот день россияне запустили баллистическую ракету в телебашню. Погибли люди.

А мы там были почти пять минут до, когда забирали маму из морга на Оранжерейной – это недалеко от телебашни на Мельникова. Прилетает ракета, и в морге вылетают все окна. А мы там были 10 или 5 минут назад,

– вспомнила Сумская.

Она благодарила Господа, что успела похоронить маму: "Потому что когда смотришь, как люди хоронили в Мариуполе своих близких прямо у подъезда, то понимаешь, что неизвестно где сейчас эти люди... Просто в братских могилах. За что? Это очень страшно".

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