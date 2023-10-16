14 жовтня Ганні Сумський мало б виповнитись 90 років. Втім, жінка померла минулого року в ніч з 26 на 27 лютого.

Не пропустіть Тоня Матвієнко вперше зізналася, як почувається після смерті мами: "Час зупинився"

Ольга Сумська показала архівні фото мами

Акторка виставила світлини, коли Ганна Сумська була ще зовсім молодою та показала, їхні спільні архівні фото. Крім того, знаменитість написала щемливий допис.

Мама… Ганна Іванівна Сумська. Сьогодні 90 років з дня народження рідненької… Перед очима всі найщасливіші моменти життя… Вранці прокидаюсь і розповідаю тобі про плани на день, адже це наш ритуал…Ти там, далеко, у засвітах, але водночас поряд з нами завжди, я це знаю. Скільки щирості, сонячної енергії у твоєму серці, яку ти дарувала всім навколо… Моя душа, мій всесвіт, моя кровинка… Дякую тобі, Боже, за таку маму,

– написала Ольга Сумська.

Ганна Сумська: що відомо