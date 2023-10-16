14 октября Анне Сумской должно было исполниться 90 лет. Однако женщина умерла в прошлом году в ночь с 26 на 27 февраля.

Не упустите Тоня Матвиенко впервые призналась, как чувствует себя после смерти мамы: "Время остановилось"

Ольга Сумская показала архивные фото мамы

Актриса выставила фотографии, когда Анна Сумская была еще совсем молодой и показала их общие архивные фото. Кроме того, знаменитость написала щемящий пост.

Мама… Анна Ивановна Сумская. Сегодня 90 лет со дня рождения родной... Перед глазами все самые счастливые моменты жизни... Утром просыпаюсь и рассказываю тебе о планах на день, ведь это наш ритуал...Ты там, далеко, в засветах, но вместе с нами всегда, я это знаю. Сколько искренности, солнечной энергии в твоем сердце, которую ты дарила всем вокруг… Моя душа, моя вселенная, моя кровинка… Благодарю тебя, Боже, за такую маму,

– написала Ольга Сумская.

Анна Сумская: что известно