56-річна Ольга Сумська любить зазирнути в архіви й відкопати фото, яким не одне десятиліття. Так сталося і в Міжнародний день театру. Народна артистка згадала, як після розлученням з Євгеном Паперним зіграла з Борисюком у першому в Україні мюзиклі "Карбід". Його прем'єра відбулася в театрі імені Лесі Українки.

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Цим чорно-білим фото 32 роки, а зіркова пара відтоді особливо не змінилася.

Ольга Сумська з Віталієм Борисюком / Фото з інстаграм-сторіс акторки

До речі, у День театру Ольга Сумська та Віталій Борисюк приїхали в незламний Харків з виставою "Дорослі забави". У ній подружжя грає з зіркою "Скаженого весілля" Інною Приходько. Їхня трупа була першою, яка вийшла на сцену театру "Березіль" після початку російського вторгнення.

"Сьогодні відзначаємо наше свято в легендарному Харківському академічному драматичному театрі "Березіль" імені Тараса Шевченка! Рідні наші харків'яни, і знову зустріч! Нам випала честь сьогодні відкрити театральний сезон і першими зіграти на цій славетній сцені з початку страшних подій. Сила незламного Харкова заворожує. Всім серцем з вами. Мистецтво єднає", – написала Ольга Сумська.

Нагадаємо, Ольга Сумська також грає на одній сцені з ексчоловіком Євгеном Паперним, який переніс операцію з заміни суглоба. Її зробили безкоштовно, а акторка подякувала за це меру Києва Віталію Кличку. Саме за його сприяння на сайті КМДА з'явилася програма "Здоров'я киян".