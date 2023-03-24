Ольга Сумська поширила частину інтерв'ю з Іриною Фаріон, яка вона дала Еммі Антонюк. Депутатка заявила, що трагічні події у місті – нібито наслідки того, що люди "загубили розум". Раніше Фаріон вже потрапляла у скандал через свої заяви.

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Як відреагувала Ольга Сумська

Українська акторка зазначила, що її обурили та зачепили слова Ірини Фаріон.

Просто до сліз… Це трагедія всесвітнього масштабу! Назвати цей жах кармою маріупольців, які по дорозі загубили розум! Я маю багато друзів, знайомих з того краю, які шанують мову, знають історію і культуру своєї країни набагато глибше за пані Фаріон…То в чому їхня карма?,

– запитала Сумська.

Зірка наголошує, що Фаріон "дискредитує країну".

"Сказати ці ганебні слова – це зплюндрувати пам’ять сотень тисяч невинно загиблих українців, нещасних людей, знецінити, зганьбити масштаб тих страшних подій… Я шокована…", – додала акторка.

На її думку, депутатка має відповідати за те, що сказала.

За ці слова людина має відповідати… Не можна просто ось так ляпати казна-що… Ми зараз маємо всі об’єднатися навколо постраждалих людей, а не дискредитувати країну такими недолугими висловлюваннями!,

– відповіла Сумська.

Як реагують українці на заяву Фаріон

Шанувальники Ольги Сумської підтримали обурення зірки. Вони не погоджуються з думками Фаріон. Зокрема коментатори пишуть таке:

"Те, що говорить ця жінка, якщо її так можна назвати – це не просто маячня, це – жах!"

"Це жах, доктор наук має знати про етику. Так принижувати смерті людей, сидіти й філософствувати про "карму", живучи у безпечному місті…"

"Я і мої діти щасливо жили в українському Маріуполі. В нас була квартира, дача. В мене робота, яку я любила і непогано заробляла. Старша донька ходила в українську школу... А зараз ми бомжі... Ми з дітьми ховалися по підвалах... Скажіть, мені, будь ласка, де ж саме я загубила мізки? І коли? В чому я винна? А мої діти?".

"В мене немає слів, тільки сльози. В Маріуполі багато людей, які хочуть і будут жити в Українському рідному Маріуполі".

"Фаріон сіє ворожнечу між людьми. Несе єресь, нікого не поважає, а про її, начебто, правильну мову я взагалі мовчу. Я з Черкащини, але половини слів її не розумію, тупо якийсь діалект".

"За такі слова треба нести відповідальність!! Чому це можна ляпати своїм язиком все, що завгодно, чому можна принижувати безкарно? Такі вислови лише віддаляють нас одне від одного, а ми маємо триматися всі разом, як ніколи…"

До слова, нещодавно громадська діячка Ірина Фаріон знову потрапила у скандал. Цього разу її звинувачували у тому, що вона вдарила свого кота. Дивіться відео та читайте реакцію українців – у нашій статті.