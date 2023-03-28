56-летняя Ольга Сумская любит заглянуть в архивы и откопать фото, которым не одно десятилетие. Так вышло и в Международный день театра. Народная артистка вспомнила, как после развода с Евгением Паперным сыграла с Борисюком в первом в Украине мюзикле "Карбид". Его премьера прошла в театре имени Леси Украинки.

Читайте также Я шокирована, – Ольга Сумская пристыдила Фарион, которая цинично высказалась о "карме" мариупольцев

Этим черно-белым фото 32 года, а звездная пара с тех пор особо не изменилась.

Ольга Сумская с Виталием Борисюком / Фото из инстаграм-сторис актрисы

Кстати, в День театра Ольга Сумская и Виталий Борисюк приехали в несокрушимый Харьков со спектаклем "Взрослые забавы". В ней супруги играют со звездой "Бешеной свадьбы" Инной Приходько. Их труппа была первой, которая вышла на сцену театра "Березиль" после начала российского вторжения.

"Сегодня отмечаем наш праздник в легендарном Харьковском академическом драматическом театре "Березиль" имени Тараса Шевченко! Родные наши харьковчане, и снова встреча! Нам выпала честь сегодня открыть театральный сезон и первыми сыграть на этой славной сцене с начала страшных событий. Сила несокрушимого Харькова завораживает. Всем сердцем с вами. Искусство объединяет", – написала Ольга Сумская.

Напомним, Ольга Сумская также играет на одной сцене с экс-мужем Евгением Паперным, который перенес операцию по замене сустава. Ее сделали бесплатно, а актриса поблагодарила за это мэра Киева Виталия Кличко. Именно при его содействии на сайте КГГА появилась программа "Здоровье киевлян".