Ольга Сумська показала, як з донькою прикрасила ялинку до свят: потішні відео

Відома українська акторка Ольга Сумська в останні дні перед Новим роком прикрасила ялинку. Разом з донькою вона надихалась святковою музикою та створила різдвяну атмосферу в домі.

Народна артистка України Ольга Сумська поділилась яскравими та веселими відео з прихильниками. Зірка продемонструвала, як прикрашала ялинку.

Цікаво Сяючі ялинки та казкові декорації: як знаменитості прикрасили домівки до свят

Ольга Сумська прикрасила ялинку

Знаменитість створила святкову атмосферу в домі за кілька днів до Нового року. Вона прикрашала ялинку разом з донькою Анею. У процесі зіркова матуся з донькою надихалися різдвяними та новорічними хітами.

, редакція LifeStyle 24 підібрала найкращі різдвяні та новорічні хіти для святкового настрою. Пропонуємо створити особливу атмосферу, перейшовши за посиланням

Наприкінці відео Ольга Сумська показала готову ялинку, прикрашену різнобарвними іграшками, гірляндами та кульками.

Готуємося з Віталієм і Ганною до Нового року! Наряджали з Ганнусею самі… А у вас як? Всім святкового настрою, друзі,

– побажала

Для перегляду усіх відео гортайте праворуч:

Потішні відео акторки підкорили мережу. Шанувальники оцінили святкову ялинку Ольги Сумської у коментарях: