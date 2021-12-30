Народна артистка України Ольга Сумська поділилась яскравими та веселими відео з прихильниками. Зірка продемонструвала, як прикрашала ялинку.

Цікаво Сяючі ялинки та казкові декорації: як знаменитості прикрасили домівки до свят

Ольга Сумська прикрасила ялинку

Знаменитість створила святкову атмосферу в домі за кілька днів до Нового року. Вона прикрашала ялинку разом з донькою Анею. У процесі зіркова матуся з донькою надихалися різдвяними та новорічними хітами.

Наприкінці відео Ольга Сумська показала готову ялинку, прикрашену різнобарвними іграшками, гірляндами та кульками.

Готуємося з Віталієм і Ганною до Нового року! Наряджали з Ганнусею самі… А у вас як? Всім святкового настрою, друзі,
– побажала

Для перегляду усіх відео гортайте праворуч:

Потішні відео акторки підкорили мережу. Шанувальники оцінили святкову ялинку Ольги Сумської у коментарях:

  • "Гарна ялинка й усі ви";
  • "Настрій одразу святковий";
  • "Неймовірні";
  • "Супер, молодці. Іграшки на ялинці чудесні";
  • "Чудові";
  • "Мої вітання!!! Ялинка чудова! Ваш настрій! Супер!";
  • "Які ви молодці, настрій у всіх новорічний, ялинка сяє, справжнє свято";
  • "Молодці, гарне подружжя".