Народна артистка України Ольга Сумська поділилась яскравими та веселими відео з прихильниками. Зірка продемонструвала, як прикрашала ялинку.
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Ольга Сумська прикрасила ялинку
Знаменитість створила святкову атмосферу в домі за кілька днів до Нового року. Вона прикрашала ялинку разом з донькою Анею. У процесі зіркова матуся з донькою надихалися різдвяними та новорічними хітами.
Наприкінці відео Ольга Сумська показала готову ялинку, прикрашену різнобарвними іграшками, гірляндами та кульками.
Готуємося з Віталієм і Ганною до Нового року! Наряджали з Ганнусею самі… А у вас як? Всім святкового настрою, друзі,
– побажала
Для перегляду усіх відео гортайте праворуч:
Потішні відео акторки підкорили мережу. Шанувальники оцінили святкову ялинку Ольги Сумської у коментарях:
- "Гарна ялинка й усі ви";
- "Настрій одразу святковий";
- "Неймовірні";
- "Супер, молодці. Іграшки на ялинці чудесні";
- "Чудові";
- "Мої вітання!!! Ялинка чудова! Ваш настрій! Супер!";
- "Які ви молодці, настрій у всіх новорічний, ялинка сяє, справжнє свято";
- "Молодці, гарне подружжя".