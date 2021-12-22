Українські та світові знаменитості активно готуються до новорічних та різдвяних свят і демонструють шанувальникам фото в інстаграмі.

До слова Даша Квіткова та Нікіта Добринін прикрасили ялинку: миловидні фото подружжя

Королівська сім'я

Єлизавета II вже має можливість насолоджуватися святковою атмосферою у кількох своїх резиденціях. У Віндзорському замку запалала традиційна ялинка висотою 7 метрів, а в Голірудському палаці – висотою у 4,5 метра.

Королівська сім'я підготувала домівки до свят / Фото з інстаграму королівської сім'ї

Білий дім

Домівка президентського подружжя США вже сяє новорічними вогнями. У просторих залах стоїть понад десяток ялинок, прикрашених не тільки звичними іграшками, але й символічними голубами та фотографіями.

Світові зірки

К'яра Ферраньї

Італійська модель і блогерка однією з перших показала новорічні декорації в домі. На тлі ялинки зірка зробила сімейне фото.



К'яра Ферраньї прикрасила дім до свят / Фото з інстаграму зірки

Брітні Спірс

Після звільнення від опікунства американська співачка ще активніше веде інстаграм. Там і вона показала новорічну красуню.



Брітні Спірс прикрасила ялинку до свят / Фото з інстаграму зірки

Кім Кардашян

Знаменитість позувала на тлі мінімалістичної ялинки. Під нею вже стояли подарунки, які світська левиця підготувала рідним.



Кім Кардашян прикрасила дім до свят / Фото з інстаграму зірки

Періс Гілтон

Услід за пишним весіллям зірка разом з чоловіком відсвяткує Різдво та Новий рік. У її домі вже стоїть ялинка, прикрашена різнобарвними гірляндами та іграшками.



Періс Гілтон прикрасила дім до свят / Фото з інстаграму зірки

Українські зірки

Настя Каменських

Під час одного з ранкових тренувань співачка засвітила в інстаграмі свою ялинку. Вона прикрашена здебільшого червоними та золотистими іграшками.



Настя Каменських прикрасила дім до свят / Фото з інстаграму зірки

Катя Осадча та Юрій Горбунов

Подружжя прикрасило дім до свят напередодні Дня святого Миколая. Їхня красуня виблискувала ніжними кольорами.

Монатік

Дружина артиста показала, як дітлахи радіють прикрашеній ялинці, що досягає стелі. На ній сяють золота гірлянда та різнобарвні прикраси.

Світлана Тарабарова

Для виконавиці щорічне прикрашання ялинки – справжній ритуал. Це вона робить усією сім'єю та під атмосферну музику. Зірка поділилась, що не слідує за трендами, а вішає на ялинку тими іграшками та речами, що справді важливі для сім'ї.

Григорій Решетник

Телеведучий показав чуттєве фото з дружиною, а заразом – ошатно прикрашену ялинку у червоних відтінках. Зірка зауважив, що його кохана має чудовий смак.



Дружина Григорія Решетника прикрасила дім до свят / Фото з інстаграму зірки

Камалія

Артистка однією з перших з українських зірок розпочала передсвяткову метушню. Її дім прикрашає не тільки велика ялинка, але й різноманітні різдвяні декорації, що вражають масштабами.



Камалія прикрасила дім до свят / Фото з інстаграму зірки

Даша Квіткова та Нікіта Добринін

Цього року подружжя вирішило відмовитися від іграшок, а тому прикрасили ялинку у мінімалістичному стилі. На ній сяє лише гірлянда.



Даша Квіткова з чоловіком прикрасила дім до свят / Фото з інстаграму зірки

Леся Нікітюк

Ведуча та блогерка перед Днем святого Миколая теж прикрасила домівку декораціями. Хоч зірка й не показала ялинку, у неї точно панує святкова атмосфера.



Леся Нікітюк прикрасила дім до свят / Фото з інстаграму зірки