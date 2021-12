Підготування ідеального різдвяного плейлиста – одна з найважливіших складових святкування новорічних свят. Ми обрали найкращі різдвяні пісні, які змусять усіх танцювати та підспівувати, або ж просто насолодитись піснями під гаряче какао. Наповніть себе різдвяним настроєм разом з музикою!

Святковий плейлист: 24 музичні хіти

1. Американські різдвяні хіти

Френк Сінатра та Нет Кінг Коул – це обов'язковий тандем для створення успішного різдвяного плейлиста.

Цікаво, що всесвітньо відома композиція Let it snow була створена у далекому 1945 році спекотного каліфорнійського літа, а у тексті немає жодної згадки про Різдво чи Новий рік. З того часу пісня отримала незліченну кількість варіантів виконань, але найбільш відомою різдвяною композицією стала саме завдяки Френку Сінатрі.

Frank Sinatra – Let It Snow: дивіться відео онлайн

Часто Френка та Нета плутають. Адже співаки були володарями глибокого оксамитового тембру виконання. Що теж цікаво, то Christmas song або Chestnuts Roasting on an Open Fire була написана майже у той самий час, що і Let it snow у 1945 році. І з того часу композиція стала найбільш прослуховуваною різдвяною піснею на початок 21 століття.

Nat King Cole – The Christmas Song (Merry Christmas To You): дивіться відео онлайн

2. Класика 80-их

Який же різдвяний плейлист без старої доброї класики 80-их?

Композиція Last Christmas гурту Wham! – досить лірична й не така вже й весела, але кліп настільки актуальний, що тільки через різдвяну молодіжну атмосферу та трендовий одяг може претендувати на особливе місце у вашому плейлисті.

Wham! – Last Christmas: дивіться відео онлайн

Оригінальна версія культової пісні All I want for Christmas is you була записана 1994 року, але завдяки перевипуску кліпу у 2019 році на честь 25-річчя творчості Мераї, композиція трималась у музичних чартах першої позиції впродовж 5-ти тижнів у США.

Mariah Carey – All I Want for Christmas Is You (Make My Wish Come True Edition): дивіться відео онлайн

Лірична класика диско просто створена для підбивання підсумків року, що минає. Дозвольте собі трохи поностальгувати за чудовими митями 2021 року, аби звільнити місце для нових вражень майбутнього 2022 року під культову композицію ABBA – Happy New Year.

ABBA – Happy New Year: дивіться відео онлайн

Щедрик

Щедрик Миколи Леонтовича у світі більше відомий під назвою Carol of the bells. У далекому 1922 році після гастролів композитора з хором Олександра Кошиці українська пісня зажила своїм життям, і вже у 1936 році звучала у різних країнах іноземними мовами. Найбільшої популярності зазнала після 1994 року завдяки історії про маленького хлопчика, якого забули вдома на Різдво – "Сам удома".

Щедрик М. Леонтовича: дивіться відео онлайн

Саундтрек "Сам удома"

І ось ми підійшли до "серця" різдвяного плейлиста, адже не варто забувати про саундтрек з фільму "Сам удома". До найяскравіших композицій ми віднесли:

Rocking around the Christmas tree з першої частини франшизи;

з першої частини франшизи; All alone on Christmas з другої частини франшизи "Сам удома. Загублений у Нью-Йорку"

Brenda Lee – Rockin' Around The Christmas Tree: дивіться відео онлайн

Darlene Love – All Alone On Christmas: дивіться відео онлайн

Українські народні колядки та щедрівки

"Нова радість стала" народна українська колядка, яку зараз дуже часто можна почути на вертепах та колядуванні у виконанні несподіваного ансамблю голосів української естради.

Ірина Білик, Тіна Кароль, DZIDZIO, ALEKSEEV, Олег Скрипка, Олександр Пономарьов – Нова радість стала: дивіться відео

Разом з колядкою "Добрий вечір тобі, пане господарю" складають релігійну та народну традицію нашої української культури. Ми ж обрали полтавський варіант останньої у виконанні Оксани Мухи та Піккардіської Терції.

Оксана Муха та Піккардійська Терція – Пане господарю: дивіться відео онлайн

Окремої уваги заслуговує багатоголосе виконання колядки "Небо і земля нині торжествують" у виконанні переможця шоу "Голос країни" Олександра Клименка та Улі Лев.

Уля Лев та Олександр Клименко – Небо і земля нині торжествують: дивіться відео онлайн

Рекомендуємо не оминати оригінальну акустичну версію української народної щедрівки "Ой, сивая тая зозуленька" у виконанні Аліни Паш під бандуру Krutь.

Аліна Паш та Krutь – Ой, сивая тая зозуленька: дивіться відео онлайн





Особливою атмосферою наповнена пісня "Народився Бог на санях" у виконанні Krutь — це переспів Василя Жданкіна, який поклав на мелодію різдвяну поезію Богдана-Ігора Антонича.

KRUTЬ – Народився Бог на санях (Василь Жданкін): дивіться відео онлайн

Нетрадиційна інструментальна колядка від запального Ivan Navi, ніби спеціально створена, щоб запалити наші серця радістю. Така подача колядки вас неодмінно здивує!

Радуйтеся всі людіє!

Радість з неба нам спадає.

Веселая нам новина,

породила Діва Сина Марія!

Ivan Navi – Колядка (Веселая новина): дивіться відео онлайн

Сучасна попмузика

Ед Ширан та зірка епатажу Елтон Джон потішили цьогоріч спільною свіжою композицією напередодні Різдва. Якщо ви ще не в курсі – мерщій прослуховувати та надихатись на свято!

Ed Sheeran & Elton John – Merry Christmas (Official Video)

Хто ж не чув Майкла Бубле та його різдвяні кавери на старі американські хіти? Особливо радимо такі композиції, як:

Пам'ятаєте, як маленький Кевін після душу зачісується перед дзеркалом та пробує татовий засіб після гоління? Це саме та пісня, яку він співає!

Michael Bublé - White Christmas (ft. Shania Twain): дивіться відео онлайн

Святковий плейлист радимо доповнити також популярними радіохітами від Sia з композицією Snowman та Ariana Grande – Santa Tell Me.

Неможливо уявити собі святкування Нового року та Різдва без пісні гурту "Скрябін", написану, здається, вже у такому далекому 2006 році.

Нехай залишаться в старому році

Сльози, хвороби і біди.

Хай подобріють всі люди недобрі,

Нехай їм стане легше на світі.

Кузьма Скрябін – З Новим роком і Рождеством: дивіться відео онлайн

Ліричним доповненням може стати інша ніжна композиція Krutь – "Забери мене до себе на Різдво".

Krutь – Забери мене до себе на Різдво: дивіться відео

Саундтрек до "Гаррі Поттера"

А плейлист шанувальників поттеріани не може обійтись без головної мелодії фільму, створеної Джоном Вільямсом спеціально для фільму "Гаррі Поттер та Філософський камінь". Композиція більш відома, як тема Гедвіги (Hedwig's Theme).

Hedwig's Theme (John WIlliams): дивіться відео онлайн

Мелодією можна завершити прослуховування музики та приступити до перегляду фільмів на різдвяну тематику разом з сім'єю, близькими чи просто наодинці! Адже найголовніше – цей світлий особливий період у році, коли навіть дорослі стають трохи дітьми і починають вірити у здійснення чудес!

Щасливого Нового року та Різдва Христового! Нехай здійсниться усе загадане!