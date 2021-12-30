Народная артистка Украины Ольга Сумская поделилась яркими и веселыми видео с поклонниками. Звезда продемонстрировала, как украшала елку.
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Ольга Сумская украсила елку
Знаменитость создала праздничную атмосферу в доме за несколько дней до Нового года. Она украшала елку вместе с дочкой Аней. В процессе звездная мамочка с дочкой вдохновлялись рождественскими и новогодними хитами.
В конце видео Ольга Сумская показала готовую елку, украшенную разноцветными игрушками, гирляндами и шариками.
Готовимся с Виталием и Анной к Новому году! Наряжали с Аней сами... А у вас как? Всем праздничного настроения друзья,
– пожелала
Для просмотра всех видео листайте справа:
Потешные видео актрисы покорили сеть. Поклонники оценили праздничную елку Ольги Сумской в комментариях:
- "Красивая елка и все вы";
- "Настроение сразу праздничное";
- "Невероятные";
- "Супер, молодцы. Игрушки на елке чудесные";
- "Чудесные";
- "Мои поздравления!!! Елка чудесная! Ваше настроение! Супер!";
- "Какие вы молодцы, настроение у всех новогоднее, елка сияет, настоящий праздник";
- "Молодцы, хорошие супруги".