Народная артистка Украины Ольга Сумская поделилась яркими и веселыми видео с поклонниками. Звезда продемонстрировала, как украшала елку.

Интересно Сияющие елки и сказочные декорации: как знаменитости украсили дома к праздникам

Ольга Сумская украсила елку

Знаменитость создала праздничную атмосферу в доме за несколько дней до Нового года. Она украшала елку вместе с дочкой Аней. В процессе звездная мамочка с дочкой вдохновлялись рождественскими и новогодними хитами.

Заметим, редакция LifeStyle 24 подобрала лучшие рождественские и новогодние хиты для праздничного настроения. Предлагаем создать особую атмосферу, перейдя по ссылке.

В конце видео Ольга Сумская показала готовую елку, украшенную разноцветными игрушками, гирляндами и шариками.

Готовимся с Виталием и Анной к Новому году! Наряжали с Аней сами... А у вас как? Всем праздничного настроения друзья,

– пожелала

Для просмотра всех видео листайте справа:

Потешные видео актрисы покорили сеть. Поклонники оценили праздничную елку Ольги Сумской в комментариях: