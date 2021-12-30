Народная артистка Украины Ольга Сумская поделилась яркими и веселыми видео с поклонниками. Звезда продемонстрировала, как украшала елку.

Интересно Сияющие елки и сказочные декорации: как знаменитости украсили дома к праздникам

Ольга Сумская украсила елку

Знаменитость создала праздничную атмосферу в доме за несколько дней до Нового года. Она украшала елку вместе с дочкой Аней. В процессе звездная мамочка с дочкой вдохновлялись рождественскими и новогодними хитами.

В конце видео Ольга Сумская показала готовую елку, украшенную разноцветными игрушками, гирляндами и шариками.

Готовимся с Виталием и Анной к Новому году! Наряжали с Аней сами... А у вас как? Всем праздничного настроения друзья,
– пожелала

Для просмотра всех видео листайте справа:

Потешные видео актрисы покорили сеть. Поклонники оценили праздничную елку Ольги Сумской в комментариях:

  • "Красивая елка и все вы";
  • "Настроение сразу праздничное";
  • "Невероятные";
  • "Супер, молодцы. Игрушки на елке чудесные";
  • "Чудесные";
  • "Мои поздравления!!! Елка чудесная! Ваше настроение! Супер!";
  • "Какие вы молодцы, настроение у всех новогоднее, елка сияет, настоящий праздник";
  • "Молодцы, хорошие супруги".