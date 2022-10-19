Ольга Сумська показала, як сиділа на підлозі гардеробної під час тривоги: фото зірки з укриття

Українська акторка Ольга Сумська облаштувала бомбосховище в себе вдома. Імпровізоване укриття вона зробила з гардеробної, де в разі тривоги ховається з собаками.

Останні тижні ворог лютує і й показує свою слабкість, тож повітряні тривоги стали все частішими. Українська акторка Ольга Сумська показала своє укриття, де ховається в разі гулу сирен.

Читайте також Вистачить не тільки на рації, – Дмитро Дікусар похвалився, скільки задонатили йому українці

Ольга Сумська показала своє укриття

Акторка опублікувала світлини зі свого бомбосховища. На тлі Ольги Сумської видно одяг – схоже, це гардеробна знаменитості. Зірка розташувалась на підлозі разом зі своїми домашніми улюбленцями та накрилась ковдрою.

Тримаємось! Не забуваємо економити електроенергію! Мої манюні завжди дарують море любові,

– поділилась акторка.

Ольга Сумська / Фото з інстаграму акторки

Ольга Сумська / Фото з інстаграму акторки

У коментарях шанувальники підтримують акторку та роблять їй компліменти. Адже на світлинах зірка постала без макіяжу.

"Оленько, яка красива, навіть без сну";

"Тримаємось, Київ і вся Україна";

"Ви чудова! При будь-якій погоді песики дають любов";

"Олю, ви гарна жінка!! Навіть коли не спали. Тримаймося";

"Все одно красива. І без сну, і без мейкапу!";

"Краса врятує світ. Наша пані Ольга навіть в бомбосховищі під обстрілами красива".

Сумська не виїхала зі столиці

Ольга Сумська виявилась одною з тих зірок, які не покинули країну та Київ з початку повномасштабного вторгнення. Вона вирішила, що в Україні небезпечно всюди, а за кордон їхати не планує – не хоче залишати чоловіка.

За кордон не виїхала й донька Ольги Сумської Анна Борисюк. Дівчину кликала до Великої Британії подруга, але та відмовилась. "Це все дуже небезпечно. Але вона з нами, з батьками. Ну а як інакше?".