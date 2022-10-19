Последние недели враг свирепствует и показывает свою слабость, так что воздушные тревоги стали все частее. Украинская актриса Ольга Сумская показала свое укрытие, где прячется в случае гула сирен.
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Ольга Сумская показала свое укрытие
Актриса опубликовала фотографии из своего бомбоубежища. На фоне Ольги Сумской видна одежда – похоже, это гардеробная знаменитость. Звезда расположилась на полу вместе со своими домашними питомцами и накрылась одеялом.
Держимся! Не забываем экономить электроэнергию! Мои манюны всегда дарят море любви,
– поделилась актриса.
Ольга Сумская / Фото из инстаграма актрисы
Ольга Сумская / Фото из инстаграма актрисы
В комментариях поклонники поддерживают актрису и делают комплименты. Ведь на фотографиях звезда предстала без макияжа.
- "Оленька, которая красива, даже без сна";
- "Держимся, Киев и вся Украина";
- "Вы прекрасна! При любой погоде собачки дают любовь";
- "Оля, вы хорошая женщина!! Даже когда не спали. Держимся";
- "Все равно красивая. И без сна, и без макияжа!";
- "Красота спасет мир. Наша госпожа Ольга даже в бомбоубежище под обстрелами красива".
Сумская не уехала из столицы
Ольга Сумская оказалась одной из звезд, которые не покинули страну и Киев с начала полномасштабного вторжения. Она решила, что в Украине опасно повсюду, а за границу ехать не планирует – не хочет покидать мужчину.
За границу не выехала и дочь Ольги Сумской Анна Борисюк. Девушку звала в Великобританию подруга, но та отказалась. "Это все очень опасно. Но она с нами, с родителями. Ну, а как иначе?".