Останні тижні ворог лютує і й показує свою слабкість, тож повітряні тривоги стали все частішими. Українська акторка Ольга Сумська показала своє укриття, де ховається в разі гулу сирен.
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Ольга Сумська показала своє укриття
Акторка опублікувала світлини зі свого бомбосховища. На тлі Ольги Сумської видно одяг – схоже, це гардеробна знаменитості. Зірка розташувалась на підлозі разом зі своїми домашніми улюбленцями та накрилась ковдрою.
Тримаємось! Не забуваємо економити електроенергію! Мої манюні завжди дарують море любові,
– поділилась акторка.
Ольга Сумська / Фото з інстаграму акторки
Ольга Сумська / Фото з інстаграму акторки
У коментарях шанувальники підтримують акторку та роблять їй компліменти. Адже на світлинах зірка постала без макіяжу.
- "Оленько, яка красива, навіть без сну";
- "Тримаємось, Київ і вся Україна";
- "Ви чудова! При будь-якій погоді песики дають любов";
- "Олю, ви гарна жінка!! Навіть коли не спали. Тримаймося";
- "Все одно красива. І без сну, і без мейкапу!";
- "Краса врятує світ. Наша пані Ольга навіть в бомбосховищі під обстрілами красива".
Сумська не виїхала зі столиці
Ольга Сумська виявилась одною з тих зірок, які не покинули країну та Київ з початку повномасштабного вторгнення. Вона вирішила, що в Україні небезпечно всюди, а за кордон їхати не планує – не хоче залишати чоловіка.
За кордон не виїхала й донька Ольги Сумської Анна Борисюк. Дівчину кликала до Великої Британії подруга, але та відмовилась. "Це все дуже небезпечно. Але вона з нами, з батьками. Ну а як інакше?".