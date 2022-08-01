Народна артистка України Ольга Сумська не приховує, що її молодша донька важко переживає війну, особливо після "прильотів", які були за 700 метрів від їхнього дому, передає 24 канал. Однак залишається в Києві разом з нею та батьком Віталієм Борисюком.

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Як донька Сумської переносить війну й чому не поїхала за кордон

"Усе ж таки треба сказати, що ми, дорослі, якось мужньо переносимо це. Діти більш піддаються стану стресу. Тому коли я дивлюся, в якому стані діти, безпосередньо і моя Ганнуся… Мені, звісно, дуже шкода, я переживаю за неї", – зізналася Ольга Сумська.

Вона розповіла, що її однокурсниця з театрального університету Карпенка-Карого кликала Аню до Великої Британії, але їхати з України дівчина не захотіла.

Це все дуже небезпечно. Але вона з нами, з батьками. Ну а як інакше?

– сказала акторка в інтерв'ю 24 каналу.

До того ж молодша донька Сумської – студентка четвертого курсу театрального. Навчання в неї розпочнеться вже в серпні й, мабуть, наживо, тож пропускати пари вона не хоче.

"Як можна навчити акторству онлайн? Дуже важко, погодьтеся. Якщо, скажімо, фах взяти мовний – це інша справа. Психологія – також. А от практика й енергетика – це тільки наживо", – наголошує Ольга Сумська.

Інтерв'ю з Ольгою Сумською: дивіться відео 24 каналу онлайн