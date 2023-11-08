Відома українська акторка Ольга Сумська не боїться ділитися з прихильниками чесними фото. В інстаграм-сторіз вона поділилася таким знімком.
До слова У 90-річний ювілей: Ольга Сумська поділилася архівними кадрами з покійною мамою
Як виглядає Сумська до і після макіяжу
Зірка театру й кіно опублікувала колаж, де порівняла два фото – до та після макіяжу. Ольга Сумська показала, як виглядає і без жодної краплі косметики, і з full-glam мейкапом.
Мейк власноруч,
– підписала кадри акторка.
Ольга Сумська / Фото з інстаграм-сторіз
Одягнувшись у вишукану чорну атласну сукню українського бренду Blind, Ольга Сумська вирушила на нагородження церемонією "Людина року".
Секрети краси зірок
- Днями свій макіяж показала українська співачка Тіна Кароль. Вона показала підготовку перед концертом, розповіла про секрети краси та свій натуральний мейкап.
- 29-річна Катерина Репяхова зробила ін'єкції краси. Вона вперше уколола ботокс у зону чола, міжбрів'я і довкола очей.
- Співачка Анна Трінчер також самостійно робить свій повсякденний макіяж, у якому підкреслює сяяння шкіри. Знаменитість розповіла про рутину та назвала кілька своїх лайфхаків.