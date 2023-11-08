Відома українська акторка Ольга Сумська не боїться ділитися з прихильниками чесними фото. В інстаграм-сторіз вона поділилася таким знімком.

До слова У 90-річний ювілей: Ольга Сумська поділилася архівними кадрами з покійною мамою

Як виглядає Сумська до і після макіяжу

Зірка театру й кіно опублікувала колаж, де порівняла два фото – до та після макіяжу. Ольга Сумська показала, як виглядає і без жодної краплі косметики, і з full-glam мейкапом.

Мейк власноруч,

– підписала кадри акторка.



Ольга Сумська / Фото з інстаграм-сторіз

Одягнувшись у вишукану чорну атласну сукню українського бренду Blind, Ольга Сумська вирушила на нагородження церемонією "Людина року".

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