Известная украинская актриса Ольга Сумская не боится делиться с поклонниками честными фото. В инстаграм-сториз она поделилась таким снимком.
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Как выглядит Сумская до и после макияжа
Звезда театра и кино опубликовала коллаж, где сравнила два фото – до и после макияжа. Ольга Сумская показала, как выглядит и без капли косметики, и с full-glam мейкапом.
Мейк собственноручно,
– подписала кадры актриса.
Ольга Сумская / Фото с инстаграм-сториз
Одевшись в изысканное черное атласное платье украинского бренда Blind, Ольга Сумская отправилась на награждение церемонией "Людина року".
Секреты красоты звезд
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