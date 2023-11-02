Блогерка Катерина Репяхова в інстаграм-сторіз поділилась з фанами кадрами з косметичної процедури. Цей досвід став для неї першим.

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Катя Репяхова вдалась до уколів краси

Дружина Віктора Павліка наважилась на ін'єкції краси. Блогерці вкололи ботокс у зону чола міжбрів'я і довкола очей.

Мені 29 років. І сьогодні я вперше вколюю ботокс,

– написала Катерина.



Катерина наважилась на уколи краси / Фото з інстаграм-сторіз

Катерина Репяхова розповіла, що процедура була швидкою, а тому біль можна було витримати. Вона показала, як проходила вся процедура.



Катерина на процедурі / Фото з інстаграм-сторіз

Зіркова дружина продемонструвала своє обличчя після процедури – воно злегка набрякло. Як повідомила Репяхова, результат буде помітним через 2 тижні.



Катерина після процедури / Фото з інстаграм-сторіз

Раніше дружина Павліка робила операцію

У березні Катерина Репяхова наважилась на зміни в зовнішності. Вона зробила ринопластику, за яку заплатила 3520 євро (понад 140 тисяч гривень), та септопластику (вирівнювання перегородки носа) за 1100 євро (44 тисячі гривень).

Також блогерка хоче зробити мамопластику, щоб скоригувати розмір грудей. Але на цей крок вона наважиться лише тоді, коли не хотітиме більше дітей.