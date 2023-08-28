Була брюнеткою: Сумська поділилася кадрами 41-річної давнини – як акторка виглядала в 16 років
Джерело:Ольга Сумська
Українська акторка Ольга Сумська поділилася архівними кадрами. Вона опублікувала фото з Полтави, яке було зроблено в 1982 році та повторила його у 2023.
Окрім цього, знаменитість поширила світлину своєї доньки Ганни Борисюк з того ж місця. Зіркова мама та донька виявились дуже схожими.
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Ольга Сумська показала, як виглядала в 16 років
Акторка опублікувала світлини, що були зроблені на тлі пам'ятника Миколі Гоголю в Полтаві. На першому фото вона постала в елегантному образі. 16-річна Ольга позувала в спідниці, блузці та в піджаку. До свого образу вона додала витончену підвіску, сережки та сумку. Що цікаво, раніше Сумська була брюнеткою.
Сьогодні ж акторка мала не менш привабливий вигляд. Вона була одягнена в чорну футболку, поверх якої одягнула білий кардиган. З аксесуарів вона підібрала мінімалістичне намисто.
Ольга Сумська в 1982 році та сьогодні / Скриншоти з інстаграм-сторіс:
Окрім цього, зірка зробила колаж зі своїм фото, коли їй було 16 років, та зі світлиною своєї 21-річної доньки. Анна зробила схожу позу, як у мами та була одягнена в футболку з принтом із Лесею Українкою.
Ольга Сумська та її донька / Скриншот з інстаграм-сторіс
До слова, 22 серпня Ольга Сумська відсвяткувала 57-річчя. Зі святом актрису привітали найрідніші – чоловік Віталій Борисюк та донька Анна. Вони вручили іменинниці великий букет троянд та святкові кульки
- До цього зірка показала свій відпочинок у розкішному оздоровчому спа-готелі на Хмельниччині. Вона вирішила перевести подих, тож опублікувала фото біля басейну. Проте деякі підписники знаменитості заявили, що зараз не час хизуватися відпочинком. Водночас багато шанувальників заступилися за Ольгу Сумську та написали їй слова підтримки.
- Акторка, на яку "посипалася" хвиля хейту в коментарях, не забарилася з відповіддю. Зірка пояснила, чому вирішила відпочити та заявила, що продовжує допомагати ЗСУ.
"Люди, на 3 дні заїхала перевести дух і знову повертаюсь до роботи! Для чого мені зараз тут писати це? Хотіла передихнути, давно мріяла побувати в цьому заповіднику… Але це не означає, що ми не думаємо про наших захисників! Ми не забуваємо про них ні на хвилину! Продовжую збирати кошти та підтримувати наших захисників щодня", – відповіла Сумська.