Відома українська акторка Ольга Сумська 22 серпня відзначає день народження – їй виповнилося 57 років. Її вітають у мережі шанувальники та колеги.

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Ольга Сумська святкує 57-річчя

Зі святом актрису також привітали найрідніші – чоловік Віталій Борисюк та донька Анна. Вони вручили іменинниці великий букет троянд та святкові кульки.

Щастя. Дякую, мої рідні,

– написала Ольга Сумська.



Сумська святкує 57-річчя / Фото з інстаграм-сторіз



Сумська святкує 57-річчя / Фото з інстаграм-сторіз

В інстаграмі Ольгу Сумську вже привітали зіркові друзі: Катерина Кухар, Оля Полякова та багато інших.

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