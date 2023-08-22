Відома українська акторка Ольга Сумська 22 серпня відзначає день народження – їй виповнилося 57 років. Її вітають у мережі шанувальники та колеги.

Дивіться також Хотіла передихнути, – Ольга Сумська відповіла на хейт через відпочинок у розкішному спа-готелі

Ольга Сумська святкує 57-річчя

Зі святом актрису також привітали найрідніші – чоловік Віталій Борисюк та донька Анна. Вони вручили іменинниці великий букет троянд та святкові кульки.

Щастя. Дякую, мої рідні,
– написала Ольга Сумська.


Сумська святкує 57-річчя / Фото з інстаграм-сторіз


Сумська святкує 57-річчя / Фото з інстаграм-сторіз

В інстаграмі Ольгу Сумську вже привітали зіркові друзі: Катерина Кухар, Оля Полякова та багато інших.

Зіркові дні народження: останні новини

  • Дмитро Монатік у день народження дружини Ірини привітав її зі святом. Він публічно зізнався їй у коханні та присвятив коханій чуттєвий вірш.
  • Наталя Могилевська відсвяткувала 48-річчя у будиночку на дереві. Такий подарунок співачці презентував її коханий. Зірку чекала святкова вечеря, де все було прикрашене в українському стилі.
  • Камалія привітала свого чоловіка Мохаммада Захура з 68-річчям. Вона поділилась архівними фото та подякувала чоловіку за час, проведений разом.