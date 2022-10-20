32-річна Ольга Харлан виїхала з України в Італію ще 16 лютого, оскільки готувалася до змагань в Афінах. У березні вона на три години приїжджала в Чернівці, щоб забрати рідних – сестру та племінника. Тоді фехтувальниця бачилася з батьками всього 30 хвилин, тож днями повернулася в Україну, щоб провести з ними більше часу.

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Ольга Харлан приїхала у Львів з батьками

Їхати під обстріли в рідний Миколаїв Ольга Харлан не ризикнула, тому запросила маму й тата до Львова.

Щаслива і дуже стомлена. 16 годин, і ми у Львові. До речі, після 16 лютого це перша ніч, яку проводжу в Україні. Взагалі не засмучує той факт, що не вдома. Тому що я тут, у себе на Батьківщині,

– прокоментувала Ольга Харлан.

Олімпійська чемпіонка разом з батьками прогулялася історичним центром Львова й захопила мережу милими сімейними фото. "Щаслива. Вперше з початку війни. Ма і па", – підписала фехтувальниця.

Ольга Харлан з батьками у Львові / Фото з інстаграму фехтувальниці

Ольга Харлан з мамою у Львові / Фото з інстаграму фехтувальниці

Ольга Харлан у Львові / Фото з інстаграму фехтувальниці

Нагадаємо, у вересні в інтерв'ю 24 каналу Ольга Харлан розповідала, що її батьки, як і 83-річна бабуся, відмовилися виїжджати з Миколаєва, бо дуже люблять місто й вірять, що "ніяка зараза туди не зайде". Однак, як і всі миколаївці, потерпають від прильотів.

"На початку серпня прилетіло десь за 2 кілометри від мого будинку, це той район, де живе моя бабуся, батьки. Це той район, де моя мама фактично кожного дня ходила до магазину. Слава Богу, вони не влучили в багатоповерхівку. Обійшлося без жертв, але було багато поранених… У такі моменти думаєш, що головне – не опинитися не в ту годину, не в тому місці", – ділилася з нами фехтувальниця.