Українська фехтувальниця Ольга Харлан повідомила, що вивезла родичів з України при першій можливості. Заразом вона побачилась із рідними.

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Ольга Харлан забрала рідних з України

3 дні тому моя сім'я знайшла можливість виїхати з Києва. Вони поїхали на Захід України, щоб виїхати за кордон. Я вирішила поїхати до них назустріч, щоб забрати. Я дуже сильно хвилювалась, тому що зараз будь-яке пересування по Україні дуже небезпечне,

– розповіла Ольга Харлан.

Спортсменка прилетіла в Румунію, а згодом приїхала під кордон з Україною. Вже наступного дня вона добралась до кордону біля Чернівців.

"Я йшла в інший бік, щоб побачити рідних і забрати тільки мою сестру та племінника, бо татові 59. Моя мама залишилась з татом. Я побачилась з ними лише на 30 хв. Я сказала мамі, що ми скоро обов'язково зустрінемось та поїдемо до бабусі", – додала Ольга Харлан й підкреслила, що Україна переможе.

Ольга Харлан забирає рідних з України:

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