Ольга Горбачова завершила кар'єру чорнокомедійним кліпом: вона лягла у труну

Українська співачка і телеведуча Ольга Горбачова оголосила про відхід з шоу-бізнесу у липні 2021 року. Але вона не залишила своїх шанувальників без останнього відеокліпу, який має назву "Вдвойне". Там вона показала похорон своєї творчості.

В її останньому у творчості кліпі Ольга перетворилась у Білосніжку, яка лежить мертвою у труні і час від часу щось співає. Її принцом став Павло Зібров, у ролику також взяли участь Анатолій Анатоліч, Павло Зібров та Степан Казанін. Відеокліп з'явився в мережі 22 вересня і з того часу його переглянули 62 тисячі разів.

Варто згадати Ольга Горбачова завершує кар'єру співачки і телеведучої

Таким відео у стилі чорної комедії Ольга хотіла завершити свої 25 років кар'єри на ТБ і 15 років в музиці.

Зупинити себе було неможливо: в мені прокинулася саркастична і авантюрна частина, яка принесла колись популярність, як телеведучої, і я не змогла відмовитися від задоволення "зіграти в ящик" під трек "Вдвойне". Як жінка, я хотіла піти красиво: тому лежу в кришталевій труні, а проводжають мене справжні принци і королі українського шоу-бізнесу,

– зазначила Горбачова.

Павло Зібров теж не залишився без коментарів.

"Мої вуса – бренд українського шоу-бізнесу настільки вагомий, що вони окремо прийшли на прощання з Ольгою. А таких феєричного та іронічного похорону не міг пропустити ні я, ні мої вуса, – зізнався Зібров.

Ольга Горбачова – Вдвойне: дивитись відео онлайн

Зазначимо, що Ольга планує відправитися в прощальний тур, щоб в останній раз виступити на сцені перед шанувальниками. Найближчі її концерти відбудуться у Харкові (26 жовтня), Києві (31 жовтня) та Дніпрі (3 листопада).

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