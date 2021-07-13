Про своє рішення піти зі сцени і телебачення вона заявила у своє 40-річчя 12 липня. Вона зізналась, що це не пов'язано з її заміжжям.

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Було б правильним написати "Все тільки починається". Але все закінчується… Завершуються 25 яскравих років на TV і 15 років в музичній кар'єрі Ольги Горбачової. Я прийняла рішення завершити проєкт. Воно визрівало кілька років і не пов'язане з моїм заміжжям. При першій же нашій зустрічі я поділюся з вами цієї довгою історією,

– заявила Ольга Горбачова.

Втім, фанати артистки не залишаться ні з чим, адже Горбачова планує дати прощальний тур містами України вже восени цього року. Ольга також подякувала усім своїм шанувальникам за роки підтримки.

Що відомо про Ольгу Горбачову?

Артистка з Кривого Рогу розпочала свою телевізійну кар'єру, коли вона навчалась в університеті у Києві. Вона працювала на музичному каналі BIZ TV. Згодом зірка працювала програмним директором "Русское радио" та вела прямі ефіри у шоу "Доброго ранку, Україно" і "Студія 5М" на Першому державному телеканалі.

Ольга Горбачова також працювала шефредактором і ведучою програми "Мелорама" на каналі "Інтер" та була ведучою багатьох конкурсів, за що у 2007-му отримала нагороду "Золоте перо" як "найкраща ведуча розважальних програм на телебаченні". Певний час вона була ведучою ранкового шоу Guten Morgen на телеканалі М1 в парі з Андрієм Кузьменком, а потім стала ведучою українського реаліті-шоу Big Brother.

Паралельно з роботою журналіста Горбачова розвивала музичну кар'єру під псевдонімом Арктика. Вона випустила російськомовні альбоми "Герои", "Белая здезда", "7 жизней женщины" і "Сила", а у 2012-му запустила авторський музично-журналістський проєкт "Жизнь замечательных мужчин".

Щодо особистого життя артистки, то воно заслуговує сюжету голлівудського фільму. З коханим Юрієм Нікітіним вона вперше одружилась у 2007 році, але через 2 роки розлучилась. У 2011-му вони знову закрутили роман, у 2014-му в них народилась донька Серафима, а у 2016-му вона повторно одружилась з чоловіком. Також у них є старша донька Поліна. Горбачова взяла для офіційних документів прізвище чоловіка, але для творчості – залишила дівоче.

Дані взяті з "Вікіпедії"