В ее последнем клипе Ольга превратилась в Белоснежку, которая лежит мертвой в гробу и время от времени что-то поет. Ее принцем стал Павел Зибров, в ролике также приняли участие Анатолий Анатолич и Степан Казанин. Видеоклип появился в сети 22 сентября и с тех пор его просмотрели 62 тысячи раз.

Стоит вспомнить Ольга Горбачева завершает карьеру певицы и телеведущей

Таким видео в стиле черной комедии Ольга хотела завершить свои 25 лет карьеры на ТВ и 15 лет в музыке.

Остановить себя было невозможно: во мне проснулась саркастическая и авантюрная часть, принесшая когда-то известность, как телеведущей, и я не смогла отказаться от удовольствия "сыграть в ящик" под трек "вдвоем". Как женщина, я хотела уйти красиво: поэтому лежу в хрустальном гробу, а провожают меня настоящие принцы и короли украинского шоу-бизнеса,

– отметила Горбачева.

Павел Зибров тоже не остался без комментариев.

"Мои усы – бренд украинского шоу-бизнеса настолько весомый, что они пришли на прощание с Ольгой. А таких ярких и ироничных похорон не мог пропустить ни я, ни мои усы, – признался Зибров.

Ольга Горбачева – Вдвойне: смотреть видео онлайн

Отметим, что Ольга планирует отправиться в прощальный тур, чтобы в последний раз выступить на сцене перед поклонниками. Ближайшие ее концерты состоятся в Харькове (26 октября), Киеве (31 октября) и Днепре (3 ноября).

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