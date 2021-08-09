Артистка Ольга Горбачова на особистій сторінці в інстаграмі опублікувала відео, в якому розповіла про перше побачення з чоловіком Юрієм Нікітіним. Воно відбулося 7 серпня 23 роки тому.
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Щось у мене помутніло в голові й 7 серпня 1998 року я пішла з цим хлопцем на побачення. Дуже шкодувала декілька разів. Але в основному, тішилася. Діти дуже класні. І, знаєте, що дивно, хлопець, у результаті, став чудовим,
– розповіла Ольга Горбачова.
Дружина продюсера, яка нещодавно завершила кар'єру співачки та телеведучої, поцікавилась в коханого, чи пам'ятає він їхню першу зустріч і чи не шкодує про неї.
"Ні, не шкодував. Щоразу, коли я дивлюся на тебе, моє серце наповнюється радістю", – запевнив Юрій Нікітін.
Подружжя Горбачової та Нікітіна
- Вперше пара одружилась у 2007 році, після 9 років стосунків. На той час у них вже була 2-річна донька Поліна. Однак вона не змогла возз'єднати подружжя, яке розлучилося у 2009 році.
- У 2011 році закохані знову закрутили роман, а через 3 роки в них народилась друга донька Серафима. Ольга та Юрій одружилися вдруге у 2016 році.