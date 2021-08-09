Артистка Ольга Горбачова на особистій сторінці в інстаграмі опублікувала відео, в якому розповіла про перше побачення з чоловіком Юрієм Нікітіним. Воно відбулося 7 серпня 23 роки тому.

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Щось у мене помутніло в голові й 7 серпня 1998 року я пішла з цим хлопцем на побачення. Дуже шкодувала декілька разів. Але в основному, тішилася. Діти дуже класні. І, знаєте, що дивно, хлопець, у результаті, став чудовим,

– розповіла Ольга Горбачова.

Дружина продюсера, яка нещодавно завершила кар'єру співачки та телеведучої, поцікавилась в коханого, чи пам'ятає він їхню першу зустріч і чи не шкодує про неї.

"Ні, не шкодував. Щоразу, коли я дивлюся на тебе, моє серце наповнюється радістю", – запевнив Юрій Нікітін.

Подружжя Горбачової та Нікітіна