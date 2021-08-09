Артистка Ольга Горбачева на личной странице в инстаграме опубликовала видео, в котором рассказала о первом свидании с мужем Юрием Никитиным. Оно состоялось 7 августа 23 года назад.
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Что-то у меня помутнело в голове и 7 августа 1998 года я пошла с этим парнем на свидание. Очень жалела несколько раз. Но в основном, радовалась. Дети очень классные. И, знаете, что удивительно, парень, в итоге, стал замечательным,
– рассказала Ольга Горбачева.
Жена продюсера, которая недавно завершила карьеру певицы и телеведущей, поинтересовалась у любимого, помнит ли он их первую встречу и не жалеет ли о ней.
"Нет, не жалел. Каждый раз, когда я смотрю на тебя, мое сердце наполняется радостью", – заверил Юрий Никитин.
Супруги Горбачева и Никитин
- Впервые пара поженилась в 2007 году, после 9 лет отношений. К тому времени у них уже была 2-летняя дочь Полина. Однако она не смогла воссоединить супругов, которые развелись в 2009 году.
- В 2011 году влюбленные снова закрутили роман, а через 3 года у них родилась вторая дочь Серафима. Ольга и Юрий поженились во второй раз в 2016 году.