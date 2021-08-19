Ольга Фреймут опублікувала атмосферну світлину в інстаграм-сторіз. Вона привітала всіх українців з чистим, світлим днем, що наповнений любов'ю та добротою.

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Фото Ольги Фреймут без макіяжу

Зірка сфотографувалася за сніданком в одному з закладів. Ольга сиділа за маленьким столиком на вулиці, на якому стояла чашка ароматного чаю. У руках знаменитість тримала букет, який у Яблучний Спас заведено освячувати в церкві.

Фреймут одягнула бежеві штани, білу сорочку та чорну куртку. Довге волосся вона розпустила й забрала набік. Увагу привертає те, що ведуча не наносила на обличчя косметику. У прохолодний літній день вона відпочила від макіяжу та похизувалася натуральною вродою.

"Зі Спасом всіх", – написала Ольга на фото.



Ольга Фреймут привітала з Яблучним Спасом / Скриншот інстаграм-сторіз ведучої

Зазначимо, також зірка оприлюднила архівні фото, на яких показала, як разом зі старшою донькою Златою раніше подорожувала Францією та Італією.