Ольга Фреймут опубликовала атмосферную фотографию в инстаграм-сториз. Она поздравила всех украинцев с чистым, светлым днем, наполненным любовью и добротой.
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Фото Ольги Фреймут без макияжа
Звезда сфотографировалась за завтраком в одном из заведений. Ольга сидела за маленьким столиком на улице, на котором стояла чашка ароматного чая. В руках знаменитость держала букет, который в Яблочный Спас принято освящать в церкви.
Фреймут надела бежевые брюки, белую рубашку и черную куртку. Длинные волосы она распустила и забрала набок. Внимание привлекает то, что ведущая не наносила на лицо косметику. В прохладный летний день она отдохнула от макияжа и похвасталась натуральной красотой.
"Со Спасом всех", – написала Ольга на фото.
Ольга Фреймут поздравила с Яблочным Спасом / Скриншот инстаграм-сториз ведущей