В інстаграм-сторіс Оля Фреймут повідомила, що перебирає архівні фото для того, аби видрукувати їх і створити сімейні альбоми. Ба більше, вона хоче систематизувати спогади наскільки, що згадує назви готелів і номери, в яких зупинялась.
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Так, ведуча поділилась кадрами з 2011 року з майже 700-тисячною аудиторією.
- На одному з них вона зображена з донькою Златою, яку народила від британського залицяльника Ніла. Вони позували на тлі Ейфелевої вежі в Парижі. За словами Олі Фреймут, того вечора донька "просилась в таксі", а вона "вперто вимагала йти пішки".
Оля Фреймут з донькою в Парижі / Фото з інстаграм-сторіс
- На іншому фото Злата позує вже сама, а позаду неї – вогні Ейфелевої вежі.
Донька Олі Фреймут в Парижі / Фото з інстаграм-сторіс
- У Парижі Оля Фреймут зробила світлину, яка нині аж ніяк не відповідає її статусу коуча з етикету. Заради кадру на тлі графіті вона всілась на землю.
"Це фото з Парижа так і не підлягає поясненню, чого це я розсілася на землі", – прокоментувала Оля Фреймут.
Оля Фреймут у Парижі / Фото з інстаграм-сторіс
- На останньому опублікованому фото з архівів зірка зображена на італійському курорті Порто-Черво поряд з нестандартним пам'ятником.
Були в моїй біографії часи, коли фотографувалася з пам'ятниками. Тепер фотографії в моєму телефоні інші – мало мене, багато тих, кого люблю. Телефон я серце,
– зауважила знаменитість.
Оля Фреймут в Італії / Фото з інстаграм-сторіс