Украинская телеведущая опубликовала в инстаграмме новый пост, в котором рассказала, как отказаться от лайки. Фреймут поделилась своими знаниями по этикету.

Интересно Он у меня не спрашивает, – Елена Зеленская ответила, дает ли тихо советы мужу-президенту

Ольга Фреймут подчеркнула, что во время воздушных тревог в телеграмм-каналах она видит сплошные мат от украинцев.

"И хоть сама владею такой лексикой, применяю ее как лекарство, когда, например, на меня по встречной кто-то едет или выливаю кипяток на пальцы... Ученые доказали, что матерные слова в быту унимают физическую боль", – высказалась ведущая.

Фреймут сравнила детей с собачками

Ольга неожиданно заговорила о детях, которые могут ругаться. Она сравнила их с собачками, а родителей – с хозяевами.

Если вы заметили, что ваши дети подхватили плохой язык, пора реагировать. Да, дети могут пользоваться ругательным словечком среди сверстников, чтобы быть "своими"... Дети, как собачки, они чувствуют, блефует хозяин или действительно сердится,

– написала Фреймут.

Такое сравнение детей с собачками возмутило сеть. Комментаторы начали критиковать Ольгу Фреймут. Однако ведущая быстро закрыла комментарии к посту.

Но украинцы продолжают хейтить ведущую в соцсетях. Что пишут в комментариях к скандалу с Фреймутом:

"Так действительно вы писали этот пост? А именно: "дети, как собачки".

"Дети – как собаки"? Уже совсем мозг про***ла. Если твои дети – собаки, то ты точно – с*ка. Уж сколько тебе объясняли, что твои висеры этикета – это как перднуть в воду. Противно".

"Она совсем от действительности оторвана походу. Прилетело бы рядом с ее домом, я бы посмотрела, какие она слова выбирала".

"Что-то Ольга сама стала больше похожа на собаку. То там лает, то сям. Ну что в голове у человека, чтобы такое сказать? Позорище!"

"Господи Боже. Дети как собачки. Отписываюсь, потому что не намерен больше читать подобную х*йню".

И все же некоторые вступились за Ольгу Фреймут. В комментариях они поддержали звезду:

"Солидарна с Ольгой по этому вопросу. Мать в лексиконе детей – это недопустимо! То есть, мамашки возмущаются сравнением с собакой, а между тем их чадо "гнет" мат на площадке".

"И в чем она не права? Сейчас действительно распространилась брань. Надо чистить язык и следить за ним".

"Оля имела в виду, что маленькие дети воспринимают информацию и мат намного быстрее и "впитывают" у себя как губка".

"Абсолютно согласна с Фреймутом. Только собаки не виноваты ни в чем".

"Не нравится она, но это явно вырвано из контекста".

Фреймут также оскандалилась с лекцией

В конце июля ведущая провела благотворительную лекцию на тему "Манеры во время войны. Доброта как оружие". Мероприятие прошло во Львове 24 июля. На нем Ольга обсудила темы эмоций, ненависти и веселья во время войны.

Пользователи сети по-разному восприняли событие с участием ведущей. Ей упрекнули в том, что звезда жила за границей все время, а через полтора года приехала "обучать манер". Другие же считают, что неэтично навязывать правила поведения, если каждый гражданин переживает безумный стресс.