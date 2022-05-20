19 травня вся Україна відзначала День вишиванки. У час війни це свято набуло особливого змісту. Стрічки новин у соціальних мережах були наповнені мальовничими світлинами українців.
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Родина Ольги Фреймут у вишиванках
Телеведуча Ольга Фреймут оприлюднила цілу серію красивих фото, де показала найрідніших у вишиванках. Це вбрання є особливим для кожного українця, у ньому захований генетичний код нашого народу. Тому й у час війни надзвичайно важливо показувати це. Ольга Фреймут та її сім'я завжди цінували українські традиції, продовжують зберігати їх і передають наступним поколінням.
Наша вишита Господом доля. І барв на вишиванці більше, ніж чорних ниток. Вітання від моєї родини, рідні українці!
– написала Фреймут під фото.
Ольга Фреймут та її рідні у вишиванках / Фото з інстаграму ведучої
- У День вишиванки українці масово публікували в мережі фото в національному вбранні. Це свято вкотре показало, що наш народ єдиний. Знаменитості також наповнили стрічки соціальних мереж мальовничими кадрами.
- Перша леді України Олена Зеленська вперше привітала з Днем вишиванки без чоловіка.У щемливому привітанні вона зазначила, що війна наповнила цей день особливим змістом.
- Соліст гурту Kalush Orchestra Олег Псюк також привітав українців. У красивій вишиванці він позував поруч із дівчиною Олександрою. Закохані доповнили свої образи фірмовими рожевими панамами.