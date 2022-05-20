19 травня вся Україна відзначала День вишиванки. У час війни це свято набуло особливого змісту. Стрічки новин у соціальних мережах були наповнені мальовничими світлинами українців.

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Родина Ольги Фреймут у вишиванках

Телеведуча Ольга Фреймут оприлюднила цілу серію красивих фото, де показала найрідніших у вишиванках. Це вбрання є особливим для кожного українця, у ньому захований генетичний код нашого народу. Тому й у час війни надзвичайно важливо показувати це. Ольга Фреймут та її сім'я завжди цінували українські традиції, продовжують зберігати їх і передають наступним поколінням.