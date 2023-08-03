У кедах і штанах кольору хакі: Олена Зеленська зустрілася з подружжями українських дипломатів
Джерело:Олена Зеленська
Олена Зеленська 3 серпня зустрілася із подружжями українських дипломатів, щоб обговорити, як ті можуть долучитися до культурних і гуманітарних проєктів. Для заходу перша леді обрала стильний кежуал-look.
Перша леді разом з чоловіком відвідала щорічну Конференцію послів України. Володимир Зеленський виступив там, а потім зустрівся з угорською громадою на Закарпатті.
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На конференції також було 28 подружжів українських дипломатів з усього світу. За словами Зеленської, вони разом відвідали кілька закладів в Ужгороді:
- волонтерський хаб "Совине гніздо",
- пологовий будинок, де народжують переселенці,
- а також дитячий центр "Ковчег миру".
Зеленська зустрілася з подружжями дипломатів / Фото з її інстаграму
Знайомство з людьми, які допомагають і рятують, надихає як ніщо інше. Адже діяльність центру базується на духовних принципах: виховання поваги та сприяння розвитку здорових цінностей у повсякденному житті,
– вважає Зеленська.
Для зустрічі з подружжями українських дипломатів перша леді обрала стильний кежуал-look. Вона одягнула широкі штани кольору хакі, молочну блузу й чорно-білі кеди. Свій образ Зеленська доповнила ременем у тон верху та сережками.
Образ Олени Зеленської / Фото з її інстаграму
Попередні образи Зеленської: коротко
- Для робочої зустрічі в Києві на початку серпня перша леді підібрала сіро-м'ятний костюм від українського бренду Gasanova. До нього вона додала тонкий пасок на талію в тон і вишукану брошку.
- Перша леді Україниу липні також приїжджала з візитом у Вінницю, де відвідала меморіал пам'яті жертв російського обстрілу міста. Для робочого виїзду вона обрала класичний чорний штанний костюм, який поєднала з бежевою блузою.
- Зеленська супроводжувала свого чоловіка на зустрічі з президентом Південної Кореї. Вона одягнула костюм пурпурного кольору зі спідницею міді та жакетом.